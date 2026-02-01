menu
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 5 Berita Terpopuler: PPPK Paruh Waktu dan Honorer Siap Bersatu, PGRI Bakal Mendesak Pemerintah Bentuk Badan Guru Nasional

5 Berita Terpopuler: PPPK Paruh Waktu dan Honorer Siap Bersatu, PGRI Bakal Mendesak Pemerintah Bentuk Badan Guru Nasional

5 Berita Terpopuler: PPPK Paruh Waktu dan Honorer Siap Bersatu, PGRI Bakal Mendesak Pemerintah Bentuk Badan Guru Nasional
Massa honorer menggelar aksi unjuk rasa. Ilustrasi Foto: Abdul Malik Fajar/JPNN.com banten.jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (31/1) tentang PPPK paruh waktu dan honorer siap bersatu untuk turun ke jalan, PGRI mendesak pemerintah bentuk guru nasional, hingga warga Kampung Sawah ancam geruduk gerai miras jika ngotot beroperasi. Simak selengkapnya!

1. Waduh, PPPK Paruh Waktu dan Honorer Siap Bersatu Turun ke Jalan

Ketua Umum Aliansi Gabungan R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika menyatakan, massa PPPK paruh waktu dan honorer siap untuk bersatu, bersama-sama menggelar aksi demonstrasi. 

Aksi turun ke jalan akan dilakukan jika pemerintah dan DPR RI kompak tidak memperjuangan nasib PPPK paruh waktu dan honorer tersisa, yang tidak terakomodasi dalam pengangkatan menjadi ASN. 

Faisol meminta DPR mendengar aspirasi terkait nasib PPPK paruh waktu dan sisa honorer.

2. Soal Kuota Haji Maktour, Gus Yaqut: Tidak Mungkin Itu

5 berita terpopuler sepanjang Sabtu (31/1) tentang PPPK paruh waktu dan honorer siap bersatu untuk turun ke jalan, PGRI mendesak pemerintah bentuk guru nasional

