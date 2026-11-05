jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (4/11) tentang PPPK PW dan P3K diminta bersiap, IGI akan mengawal alih status, hingga PPPK berkinerja buruk langsung selesai. Simak selengkapnya!

1. Bahas Alih Status ke PPPK & PNS, AMP Pilih Bertemu Dasco Ketimbang Ikut Demo

PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu diminta menyiapkan diri menjelang alih status mulai Januari 2027.

Alih status ke PPPK dan PNS direncanakan menggunakan payung hukum berupa peraturan presiden (perpres) tanpa mengubah undang-undang.

"Kami menunggu regulasi yang disiapkan pemerintah saja. Regulasinya berupa perpres sesuai informasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad,” kata Ketua Umum Aliansi Merah Putih (AMP) Fadlun Abdillah kepada JPNN, Rabu (4/11).

Selengkapnya di Bawah:

Bahas Alih Status ke PPPK & PNS, AMP Pilih Bertemu Dasco Ketimbang Ikut Demo

2. Pak Medy Menyebut Jumlah PPPK Paruh Waktu Berkinerja Buruk, Selesai