jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (12/7) tentang PPPK paruh waktu ditempatkan di ormas menuai protes, PTKIN dorong peralihan PPPK jadi PNS, hingga Fadli Zon nilai netizen kepanasan karena Teddy menyupiri mobil golf untuk Presiden. Simak selengkapnya!

1. PPPK Paruh Waktu Ditempatkan di Ormas, Faisol: Kebijakan Macam Apa Itu

PPPK paruh waktu ditempatkan di ormas atau organisasi masyarakat.

Ini dinilai janggal, tetapi kejadiannya nyata. Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika mengungkapkan, PPPK paruh waktu di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) saat ini tertekan.

Mereka ditempatkan di ormas dan bukan instansi yang biasa mereka mengabdi.

Baca Selengkapnya di Bawah:

PPPK Paruh Waktu Ditempatkan di Ormas, Faisol: Kebijakan Macam Apa Itu

2. Rakornas PTKNI Dorong Percepatan Penataan ASN PPPK & Peralihan Menjadi PNS