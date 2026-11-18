jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (17/11) tentang PPPK paruh waktu enggak bakal gelisah lagi, ada informasi penting buta PPPK dan honorer, hingga banyak masalah PPPK tuntas. Simak selengkapnya!

1. Informasi Penting dari Pemda, Bukan Hanya untuk PNS dan PPPK

Pemerintah Kabupaten Kaur menggandeng Universitas Terbuka (UT) Bengkulu untuk membuka akses pendidikan program magister (S2) dan doktoral (S3) bagi ASN berstatus PNS dan PPPK, tenaga honorer, serta masyarakat umum.

"Ini bukan berarti selama ini kemampuan kita (aparatur di Pemkab Kaur) rendah, tetapi bagaimana kita terus meningkatkan kompetensi yang dibarengi dengan gelar akademik. Jadi, kemampuan yang kita miliki juga harus didukung dengan dasar pendidikan yang cukup," kata Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid di Kaur, Selasa (17/11).

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Informasi Penting dari Pemda, Bukan Hanya untuk PNS dan PPPK

2. Bawono Mengakui Dasco Menuntaskan Banyak Masalah, termasuk Honorer dan PPPK

Banyak kalangan menilai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad punya peran penting dalam menuntaskan banyak permasalahan, termasuk soal honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).