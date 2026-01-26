menu
5 Berita Terpopuler: PPPK Paruh Waktu Ingin Aspirasinya Didengar DPR, tetapi Tak Ada Pembahasan, Begini Kata Pengamat
Ilustrasi honorer. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (25/1) tentang PPPK paruh waktu ingin aspirasinya didengar DPR, tak ada pembahasan soal honorer saat Rapat Komisi II, hingga pengamat angkat bicara soal Nadiem. Simak selengkapnya! 

1. Pengumuman: Tak Ada Jadwal Pembahasan Honorer pada Semua Rapat Komisi II DPR

Kabar tak enak datang dari Senayan. Pada masa sidang tahun 2025-2026 tidak ada jadwal pembahasan honorer di semua rapat Komisi II DPR RI. 

Baca Juga:

Pertanyaan pun timbul di kalangan forum honorer maupun PPPK, apakah tenaga non-ASN sudah dianggap tidak ada.

Ketua umum Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) Nur Baitih mengatakan, masa sidang DPR RI sudah dimulai sejak 13 Januari 2026.

Baca Selengkapnya, di Bawah:

Baca Juga:

2. PPPK Paruh Waktu Ingin Aspirasinya Didengar Pemerintah & DPR, Turun ke Jalan Solusi Terakhir

