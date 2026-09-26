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5 Berita Terpopuler: PPPK Paruh Waktu Jangan Tergiur Janji Palsu, Gaji & Tunjangan Aman, yang Pakai Uang dapat Perkara

5 Berita Terpopuler: PPPK Paruh Waktu Jangan Tergiur Janji Palsu, Gaji & Tunjangan Aman, yang Pakai Uang dapat Perkara
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Pembina Forum Komunikasi Pegawai Pemerintan dengan Perjanjian Kerja (FK PPPK) Raden Sutopo Yuwono, saat menyerahkan dokumen usulan kepada MenPANRB Azwar Anas era pemerintahan Presiden Jokowi. Foto dok. FK PPPK

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (25/9) tentang PPPK paruh waktu jangan tergiur janji palsu, gaji dan tunjangan sudah aman, hingga yang pakai uang buat jadi honorer kena perkara. Simak selengkapnya!

1. Gaji & Tunjangan Sudah Aman, PPPK Senior Menunggu Diangkat Prabowo Jadi PNS

Gaji dan tunjangan PPPK dari peralihan PPPK paruh waktu sudah aman, bahkan honorer pun dibolehkan menggunakan 20 persen dana bantuan operasional sekolah (BOS). 

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Menurut Pembina Forum Komunikasi Pegawai Pemerintan dengan Perjanjian Kerja (FK PPPK) Raden Sutopo Yuwono, kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut sangat berpihak kepada PPPK dan honorer.

Selengkapnya di Bawah:

Gaji & Tunjangan Sudah Aman, PPPK Senior Menunggu Diangkat Prabowo Jadi PNS

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2. Para PPPK Paruh Waktu Jangan Tergiur Janji-janji Palsu

Proses alih status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu tanpa melalui tes lagi. 

5 berita terpopuler sepanjang Jumat (25/9) tentang PPPK paruh waktu jangan tergiur janji palsu, gaji dan tunjangan sudah aman

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