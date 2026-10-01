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5 Berita Terpopuler: PPPK Paruh Waktu Putus Kontrak, Masih Banyak Teka-teki Lain, PPPK Bakal Tagih Janji Dasco

5 Berita Terpopuler: PPPK Paruh Waktu Putus Kontrak, Masih Banyak Teka-teki Lain, PPPK Bakal Tagih Janji Dasco
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ASN terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK paruh waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (30/9) tentang banyak PPPK paruh waktu putus kontrak, masih banyak teka-teki soal pengangkatan PPPK, hingga P3K akan tagih janji Dasco. Simak selengkapnya!

1. PPPK & PPPK Paruh Waktu Bakal Kepung Jakarta 7 Oktober, Tagih Janji Dasco

PPPK dan PPPK paruh waktu akan mengepung Jakarta pada 7 Oktober 2026. Mereka hendak menagih janji Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat pertemuan dengan 10 pimpinan forum PPPK dan PPPK paruh waktu yang tergabung dalam Aliansi Merah Putih (AMP) pada 7 September 2026. 

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Ketua Umum Persatuan PPPK Paruh Waktu Indonesia (PPWI) Herru Gama Yudha mengatakan perjuangan PPPK paruh waktu memasuki fase yang makin kritis. 

Hasil pertemuan PPWI pada 23 September 2026 menghasilkan pernyataan sikap resmi yang menegaskan satu garis perjuangan, yaitu kebijakan peralihan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu harus berlaku bagi seluruh jabatan, bukan hanya kelompok tertentu.

Selengkapnya di Bawah:

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PPPK & PPPK Paruh Waktu Bakal Kepung Jakarta 7 Oktober, Tagih Janji Dasco

2. Kontrak Kerja 662 PPPK Paruh Waktu Diperpanjang, Ini Pesan Wabup Bangkalan

5 berita terpopuler sepanjang Rabu (30/9) tentang banyak PPPK paruh waktu putus kontrak, masih banyak teka-teki, hingga P3K tagih janji Dasco

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