5 Berita Terpopuler: PPPK Paruh Waktu Sudah Dapat Kepastian Gaji Ke-13, Sudah Tahap Leger, Melegakan

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (3/6) tentang PPPK paruh waktu sudah dapat kepastian soal gaji ke-13, pencairan sudah tahap leger, hingga hasil pertemuan Kemenpan RB bikin lega. Simak selengkapnya!

1. Ini Hasil Pertemuan PPPK, P3K PW, DPR, dan KemenPANRB, Melegakan

PPPK, PPPK paruh waktu (P3K PW), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) melakukan pertemuan pada Selasa (2/6).

Ketua Umum Aliansi Merah Putih Fadlun Abdillah mengatakan, dalam pertemuan tersebut pihaknya sudah menyampaikan aspirasi baik PPPK maupun PPPK Paruh waktu (P3K PW).

"Kami menyampaikan urgensi peralihan PPPK menjadi PNS dan peralihan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK harus segera dilakukan," kata Fadlun kepada JPNN, Rabu (3/6/2026).

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Ini Hasil Pertemuan PPPK, P3K PW, DPR, dan KemenPANRB, Melegakan

2. 2 Pejabat Menyampaikan Peringatan, PNS dan PPPK Jangan Menyepelekan