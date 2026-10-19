jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (18/10) tentang PPPK paruh waktu tendik bersatu minta disejajarkan, menjelang HGN 2026 semoga ada kabar baik dari Prabowo, hingga BKN memberikan kepastian kepada ASN yang gugur untuk naik pangkat. Simak selengkapnya!

1. PPPK Paruh Waktu Tendik Bersatu Minta Disejajarkan dengan Guru

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu tendik mulai bersatu untuk minta disejajarkan dengan guru.

Mereka menilai pemerintah perlu bersifat adil terhadap tendik yang notabene berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Wakil Sekjen Forum Tenaga kependidikan Indonesia (FTI) Zaenudin mengatakan tenaga kependidikan (tendik) dari berbagai jabatan saat ini sangat perlu menyatukan langkahnya supaya mulai tahun 2027 bisa disejajarkan dengan guru.

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PPPK Paruh Waktu Tendik Bersatu Minta Disejajarkan dengan Guru

2. Menjelang HGN 2026, PGRI Berharap Presiden Prabowo Beri Kabar Baik untuk Guru