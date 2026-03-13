menu
5 Berita Terpopuler: PPPK Paruh Waktu Terima THR & Gaji, Saldo Rekening PNS Juga Bertambah, tetapi Ada yang Terancam PHK

ASN terdiri dari PNS, PPPK dan PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (12/3) tentang PPPK paruh waktu terima THR dan gaji Maret 2026, saldo rekening PNS dan PPPK bertambah, hingga ada PPPK yang terancam PHK. Simak selengkapnya!

1. Sebegini Besaran THR PPPK Paruh Waktu Masa Kerja 2 Bulan

Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mengalokasikan anggaran Rp3,06 miliar untuk tunjangan hari raya (THR) bagi PPPK paruh waktu. 

Demikian dikatakan Bupati Kudus Sam'ani Intakoris, sekaligus menepis kabar yang menyebutkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu tidak mendapat THR 2026. 

"Kebijakan ini diambil setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 yang mengatur pemberian THR dan gaji ke-13 bagi aparatur negara yang belum lama diterima," kata Bupati Kudus Sam'ani Intakoris di Kudus, Rabu (11/3).

Sebegini Besaran THR PPPK Paruh Waktu Masa Kerja 2 Bulan

2. Asyik, Terbit Regulasi PPPK Paruh Waktu Mnedapat THR, juga Gaji ke-13

