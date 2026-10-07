jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (6/10) tentang PPPK dan PPPK paruh waktu bertemu Dasco, peralihan ke PNS cukup tes observasi, hingga info CPNS tunggu surat edaran. Simak selengkapnya!

1. Hari Ini, PPPK & PPPK Paruh Waktu Bertemu Dasco, Inilah Poin Pentingnya, Alhamdulillah

Inilah sejumlah poin penting pertemuan terbaru PPPK dan PPPK paruh waktu yang tergabung dalam Aliansi Merah Putih (AMP) dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Menurut Ketua Umum AMP Fadlun Abdillah, pertemuan dengan Dasco Ahmad membawa arah baru perjuangan. Paling tidak cukup melegakan PPPK dan PPPK paruh waktu tenaga teknis di luar guru dan tenaga kesehatan (nakes).

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Hari Ini, PPPK & PPPK Paruh Waktu Bertemu Dasco, Inilah Poin Pentingnya, Alhamdulillah

2. Peralihan PPPK ke PNS Cukup Tes Observasi, Tak Perlu CAT

Peralihan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menjadi pegawai negeri sipil (PNS) terus menjadi sorotan utama di kalangan aparatur sipil negara (ASN).