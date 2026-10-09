menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 5 Berita Terpopuler: PPPK Sampaikan Harapan kepada Dasco, Skema Kesejahteraan Guru P3K Mulai Dibahas, Asyik Nih!

5 Berita Terpopuler: PPPK Sampaikan Harapan kepada Dasco, Skema Kesejahteraan Guru P3K Mulai Dibahas, Asyik Nih!

5 Berita Terpopuler: PPPK Sampaikan Harapan kepada Dasco, Skema Kesejahteraan Guru P3K Mulai Dibahas, Asyik Nih!
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Guru ASN ada yang berstatus PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (8/10) tentang PPPK menyampaikan harapan kepada Dasco, skema kesejahteraan guru PPPK dibahas, hingga asyik wamen bakal dapat mobil baru. Simak selengkapnya!

1. PPPK Beri Ucapan Selamat Ultah untuk Pak Dasco, Sampaikan Harapan Ini

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengucapkan selamat ultah kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang hari ini genap berusia 59 tahun.

Baca Juga:

Doa-doa baik pun dipanjatkan untuk orang kepercayaan Presiden Prabowo Subianto itu. 

PPPK juga menggantungkan harapan agar Sufmi konsisten memperjuangkan nasib seluruh ASN PPPK baik paruh waktu maupun penuh waktu.

Selengkapnya di Bawah:

Baca Juga:

PPPK Beri Ucapan Selamat Ultah untuk Pak Dasco, Sampaikan Harapan Ini

2. Mulai Dibahas Skema terkait Guru PPPK, Kesejahteraan Dijamin Negara

5 berita terpopuler sepanjang Kamis (8/10) tentang PPPK menyampaikan harapan kepada Dasco, skema kesejahteraan guru PPPK dibahas

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI