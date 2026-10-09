5 Berita Terpopuler: PPPK Sampaikan Harapan kepada Dasco, Skema Kesejahteraan Guru P3K Mulai Dibahas, Asyik Nih!

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (8/10) tentang PPPK menyampaikan harapan kepada Dasco, skema kesejahteraan guru PPPK dibahas, hingga asyik wamen bakal dapat mobil baru. Simak selengkapnya!

1. PPPK Beri Ucapan Selamat Ultah untuk Pak Dasco, Sampaikan Harapan Ini

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengucapkan selamat ultah kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang hari ini genap berusia 59 tahun.

Doa-doa baik pun dipanjatkan untuk orang kepercayaan Presiden Prabowo Subianto itu.

PPPK juga menggantungkan harapan agar Sufmi konsisten memperjuangkan nasib seluruh ASN PPPK baik paruh waktu maupun penuh waktu.

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PPPK Beri Ucapan Selamat Ultah untuk Pak Dasco, Sampaikan Harapan Ini

2. Mulai Dibahas Skema terkait Guru PPPK, Kesejahteraan Dijamin Negara