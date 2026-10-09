5 Berita Terpopuler: PPPK Sampaikan Harapan kepada Dasco, Skema Kesejahteraan Guru P3K Mulai Dibahas, Asyik Nih!
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (8/10) tentang PPPK menyampaikan harapan kepada Dasco, skema kesejahteraan guru PPPK dibahas, hingga asyik wamen bakal dapat mobil baru. Simak selengkapnya!
1. PPPK Beri Ucapan Selamat Ultah untuk Pak Dasco, Sampaikan Harapan Ini
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengucapkan selamat ultah kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang hari ini genap berusia 59 tahun.
Doa-doa baik pun dipanjatkan untuk orang kepercayaan Presiden Prabowo Subianto itu.
PPPK juga menggantungkan harapan agar Sufmi konsisten memperjuangkan nasib seluruh ASN PPPK baik paruh waktu maupun penuh waktu.
Selengkapnya di Bawah:
PPPK Beri Ucapan Selamat Ultah untuk Pak Dasco, Sampaikan Harapan Ini
2. Mulai Dibahas Skema terkait Guru PPPK, Kesejahteraan Dijamin Negara
5 berita terpopuler sepanjang Kamis (8/10) tentang PPPK menyampaikan harapan kepada Dasco, skema kesejahteraan guru PPPK dibahas
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ya Ampun, Ada ASN PPPK Penuh Waktu Ditangkap Polisi
- Gaji PPPK Penuh Waktu 2027 Masih Ditanggung Pemda, Paruh Waktu Juga
- DPR Pastikan Partisipasi Publik Terbuka di RUU Pemilu
- DPR Pastikan Harmonisasi Aturan Tiga Kementerian Seusai Perpres Ojol Terbit
- Mendikdasmen Pastikan Mulai Januari 2027 Seluruh Guru di Indonesia Makin Sejahtera
- 5 Berita Terpopuler: PPPK Paruh Waktu & ASN Penuh Bisa Ikut Pengangkatan PNS 2027, Tendik Sulit, DPR Punya Rumusan Baru