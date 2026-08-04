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5 Berita Terpopuler: PPPK se-Indonesia Menunggu Pidato Kenegaraan, Desak Peralihan ke ASN Penuh, Terima Gaji & Tak Ada PHK

5 Berita Terpopuler: PPPK se-Indonesia Menunggu Pidato Kenegaraan, Desak Peralihan ke ASN Penuh, Terima Gaji & Tak Ada PHK
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Pemerintah pusat telah menyiapkan solusi untuk memastikan seluruh PPPK menerima gaji dan tidak ada PHK. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (3/8) tentang PPPK se-Indonesia menunggu pidato kenegaraan, PPPK peralihan ke ASN penuh, hingga PPPK berharap terima gaji dan tak ada PHK. Simak selengkapnya!

1. PPPK se-Indonesia Menunggu Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo 14 Agustus

PPPK dan PPPK paruh waktu se-Indonesia menunggu pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada 14 Agustus mendatang. 

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Pidato ini diharapkan menjadi kado HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesi Dalam Instagram Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) R1 disampaikan jadwal rangkaian HUT ke-81 R1 sebagai berikut:

Baca Selengkapnya di Bawah:

PPPK se-Indonesia Menunggu Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo 14 Agustus

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2. Info dari Menteri Nusron, Banyak Laut di Batam Telah Dikaveling dan Dijual, Kacau

Kementerian ATR/BPN menerima banyak laporan terkait laut yang telah dikaveling tanpa prosedur yang sah di sejumlah daerah. 

5 berita terpopuler sepanjang Senin (3/8) tentang PPPK se-Indonesia menunggu pidato kenegaraan, PPPK peralihan ke ASN penuh, hingga PPPK berharap terima gaji

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