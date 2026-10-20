jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (19/10) tentang PPPK seharusnya langsung jadi PNS tanpa tes, gaji guru harusnya lewat Koperasi Guru, hingga demonstrasi 2 tahun Prabowo-Gibran digelar 20 Oktober 2026. Simak selengkapnya!

1. PGRI: Guru PPPK Seharusnya Langsung Diangkat PNS Tanpa Tes, Gajinya Jangan Murah

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyampaikan pengangkatan PNS dari PPPK seharusnya tanpa tes

Sebab, untuk menjadi guru PPPK, seorang tenaga pendidik harus melalui serangkaian tes yang panjang.

"Untuk apa dites lagi. Guru PPPK seharusnya diangkat PNS tanpa tes," kata Ketua Pengurus Besar PGRI Dudung Abdul Qodir kepada JPNN, Senin (19/10/2026).

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PGRI: Guru PPPK Seharusnya Langsung Diangkat PNS Tanpa Tes, Gajinya Jangan Murah

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