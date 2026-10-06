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5 Berita Terpopuler: Prabowo Harus Memperhatikan, Jangan Ada Diskriminasi Angaran PPPK Paruh Waktu 2027

5 Berita Terpopuler: Prabowo Harus Memperhatikan, Jangan Ada Diskriminasi Angaran PPPK Paruh Waktu 2027
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Presiden Prabowo Subianto. Ilustrasi. Foto: Dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (5/10) tentang Prabowo harus memperhatikan permintaan PPPK, jangan ada diskriminasi anggaran P3K PW, hingga Kepala Bakom dipanggil ke Hambalang. Simak selengkapnya!

1. Prabowo Harus Memperhatikan Permohonan PPPK Agar Jadi Sejarah Baik Seperti Era Jokowi

Presiden Prabowo Subianto harus memperhatikan permohonan PPPK seluruh Indonesia agar menjadi sejarah baik pemerintahannya. 

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Seperti halnya Presiden ketujuh Jokowi yang telah menorehkan catatan baik di kalangan honorer dengan mengangkat 1 juta lebih ASN PPPK. 

"Apa yang dilakukan Pak Jokowi tidak terlupakan, karena ada satu juta honorer diangkat menjadi PPPK," kata Ketua Forum Komunikasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (FK PPPK) Jawa Timur Nurul Hamidah kepada JPNN, Senin (5/10).

Selengkapnya di Bawah:

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Prabowo Harus Memperhatikan Permohonan PPPK Agar Jadi Sejarah Baik Seperti Era Jokowi

2. Diskriminasi Anggaran, Aliansi PPPK Paruh Waktu Desak Diskusi Ulang Regulasi 2027

5 berita terpopuler sepanjang Senin (5/10) tentang Prabowo harus memperhatikan permintaan PPPK, jangan ada diskriminasi anggaran P3K PW, hingga Kepala Bakom dip

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