jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (20/11) tentang Prof. Nunuk bicara soal penempatan guru PPPK paruh waktu, ada perbedaan jumlah PPPK, hingga ICW laporkan Puan dan Habiburokhman soal RUU perampasan aset. Simak selengkapnya!

1. Perbedaan Data Jumlah PPPK Paruh Waktu, Lebih Banyak yang Tidak Tercatat di Pusat, Waduh

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) menyiapkan anggaran sebesar Rp27 miliar untuk membayar gaji 1.868 PPPK paruh waktu.

Gaji untuk ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu tersebut masih ditanggung pemda karena mereka tidak terdaftar dalam database pemerintah pusat.

Selengkapnya di Bawah:

Perbedaan Data Jumlah PPPK Paruh Waktu, Lebih Banyak yang Tidak Tercatat di Pusat, Waduh

2. Prof Nunuk Bicara soal Penempatan Guru PPPK Paruh Waktu Setelah jadi ASN Penuh, Jangan Khawatir

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah menyusun pemetaan ulang terkait penempatan (redistribusi) 242.482 guru PPPK paruh waktu yang beralih status menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.