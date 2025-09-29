menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 5 Berita Terpopuler: Pulang dari Luar Negeri Prabowo Bawa Investasi Jumbo, Gibran Langsung Menyambut, Bukti Kepercayaan

5 Berita Terpopuler: Pulang dari Luar Negeri Prabowo Bawa Investasi Jumbo, Gibran Langsung Menyambut, Bukti Kepercayaan

5 Berita Terpopuler: Pulang dari Luar Negeri Prabowo Bawa Investasi Jumbo, Gibran Langsung Menyambut, Bukti Kepercayaan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wapres Gibran Rakabuming Raka (kanan) menyalami Presiden RI Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025). (ANTARA/HO-BPMI Setwapres)

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (28/9) tentang Prabowo bawa investasi besar seusai pulang lawatan dari luar negeri, Gibran menyambut kepulangan Presiden RI, hingga pekerja mengaku percaya kepada kebijakan Kepala Negara. Simak selengkapnya!

1. Respons Mensesneg Ditanya Penarikan ID Pers Istana Milik Wartawati Diana Valencia

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi enggan menanggapi keputusan Sekretariat Presiden menarik kartu identitas Pers Istana milik jurnalis CNN Indonesia bernama Diana Valencia pada Sabtu (27/9). 

Baca Juga:

Prasetyo dalam wawancara cegat seusai menghadiri konferensi pers di Gedung Kementerian Kesehatan, di Jakarta, Minggu (28/9/2025) mengatakan pemerintah saat ini lebih memfokuskan perhatian pada penanganan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembenahan Badan Gizi Nasional (BGN).

Baca Selengkapnya, di Bawah:

Respons Mensesneg Ditanya Penarikan ID Pers Istana Milik Wartawati Diana Valencia

Baca Juga:

2. Momen Gibran Sambut Prabowo yang Pulang dari Luar Negeri, Lihat

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu sore (27/9/2025). Diketahui Presiden Prabowo kembali ke tanah air seusai merampungkan lawatannya ke empat negara. 

5 berita terpopuler sepanjang Minggu (28/9) tentang Prabowo bawa investasi besar seusai pulang lawatan dari luar negeri, Gibran menyambut kepulangan Presiden RI

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI