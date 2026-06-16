5 Berita Terpopuler: Purbaya Dipanggil Presiden, Bakal Ada Efisiensi MBG, Ada Pemulihan Aset Rp 1,09 Triliun
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (15/6) tentang Purbaya dipanggil Presiden Prabowo ke Kertanegara, bakal ada efisiensi MBG yang dibahas dengan Nanik, hingga Kejagung serahkan pemulihan aset Rp 1,09 triliun. Simak selengkapnya!
1. Menkeu Purbaya Bakal Menemui Bos BGN, Bahas Soal Ini
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan segera berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang untuk membahas efisiensi Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Parlemen, Senin (15/6).
Menkeu menjelaskan sudah menjadwalkan pertemuan dengan Nanik pada Minggu (14/6), tetapi batal karena dipanggil Presiden Prabowo Subianto.
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Menkeu Purbaya Bakal Menemui Bos BGN, Bahas Soal Ini
2. Purbaya Ungkap Alasan Dipanggil Presiden ke Kertanegara
5 berita terpopuler sepanjang Senin (15/6) tentang Purbaya dipanggil Presiden Prabowo ke Kertanegara, bakal ada efisiensi MBG yang dibahas dengan Nanik
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