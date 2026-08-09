5 Berita Terpopuler: Pusat Mengucurkan Dana, Pemda Sudah Terima Surat Resmi, Tingkat Kesejahteraan PPPK Malah Turun

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (8/8) tentang pusat mengucurkan dana untuk PPPK, pemda sudah menerima surat resmi dari pusat, hingga kesejahteraan PPPK turun. Simak selengkapnya!

1. Mas Dar Tidak Main-main, Memecat PPPK, Jumlahnya Lumayan Banyak

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono bersikap tegas dalam melakukan pembenahan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Mas Dar, panggilan akrabnya, menyatakan pihaknya telah memberhentikan 66 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang menjabat sebagai kepala dapur MBG per 7 Agustus 2026 atas tindakan tidak disiplin.

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Mas Dar Tidak Main-main, Memecat PPPK, Jumlahnya Lumayan Banyak

2. Pusat Mengucurkan Dana, Tidak Lantas Membuat PPPK Paruh Waktu Bersukacita

Kebijakan pemerintah pusat yang menggelontorkan dana bantuan Rp20,5 triliun kepada 497 pemda untuk pembayaran gaji PPPK dan PPPK paruh waktu (P3K PW) dinilai hanya solusi sementara.