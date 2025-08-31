menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 5 Berita Terpopuler: Rakyat Sudah Tak Percaya, Aktivis 98 & Kelompok Cipayung Dorong Dialog dengan Demonstran

5 Berita Terpopuler: Rakyat Sudah Tak Percaya, Aktivis 98 & Kelompok Cipayung Dorong Dialog dengan Demonstran

5 Berita Terpopuler: Rakyat Sudah Tak Percaya, Aktivis 98 & Kelompok Cipayung Dorong Dialog dengan Demonstran
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Demo di depan pintu gerbang Gedung MPR/DPR/DPD (Ilustrasi). Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (30/8) tentang rakyat sudah tidak percaya pada sejumlah wakil rakyat, Aktivis 98 dan Kelompok Cipayung minta tuntutan demonstrasi diakomodasi, hingga Honorer desak Prabowo keluarkan Perppu jamin kesejahteraan seluruh rakyat. Simak selengkapnya!

1. NasDem-PAN Harus Berani PAW Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya, Publik Jakarta Sudah tak Percaya Lagi

Peneliti senior Citra Institute, Efriza menyatakan PAN dan NasDem harus berani bersikap dan mereformasi internal partainya.

Baca Juga:

Hal ini buntut dari pernyataan Bendum NasDem, Ahmad Sahroni, Sekjen dan kader PAN, Eko Patrio serta Uya Kuya yang dinilai jadi pemantik amarah masyarakat.

Dia menjelaskan PAN dan NasDem harus berani melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap kadernya yang menjabat di DPR RI dan dinilai bermasalah bisa dilakukan oleh partai politik.

Baca Selengkapnya di Bawah:

Baca Juga:

NasDem-PAN Harus Berani PAW Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya, Publik Jakarta Sudah tak Percaya Lagi

2. Aliansi Honorer Desak Presiden Terbitkan Perppu Jaminan Kesejahteraan Seluruh Rakyat

5 berita terpopuler sepanjang Sabtu (30/8) tentang rakyat sudah tidak percaya pada sejumlah wakil rakyat, Aktivis 98 dan Kelompok Cipayung minta tuntutan demo

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI