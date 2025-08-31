5 Berita Terpopuler: Rakyat Sudah Tak Percaya, Aktivis 98 & Kelompok Cipayung Dorong Dialog dengan Demonstran

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (30/8) tentang rakyat sudah tidak percaya pada sejumlah wakil rakyat, Aktivis 98 dan Kelompok Cipayung minta tuntutan demonstrasi diakomodasi, hingga Honorer desak Prabowo keluarkan Perppu jamin kesejahteraan seluruh rakyat. Simak selengkapnya!

1. NasDem-PAN Harus Berani PAW Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya, Publik Jakarta Sudah tak Percaya Lagi

Peneliti senior Citra Institute, Efriza menyatakan PAN dan NasDem harus berani bersikap dan mereformasi internal partainya.

Hal ini buntut dari pernyataan Bendum NasDem, Ahmad Sahroni, Sekjen dan kader PAN, Eko Patrio serta Uya Kuya yang dinilai jadi pemantik amarah masyarakat.

Dia menjelaskan PAN dan NasDem harus berani melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap kadernya yang menjabat di DPR RI dan dinilai bermasalah bisa dilakukan oleh partai politik.

Baca Selengkapnya di Bawah:

NasDem-PAN Harus Berani PAW Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya, Publik Jakarta Sudah tak Percaya Lagi

2. Aliansi Honorer Desak Presiden Terbitkan Perppu Jaminan Kesejahteraan Seluruh Rakyat