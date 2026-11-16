5 Berita Terpopuler: Ratusan Pemda Dikumpulkan Bahas PPPK Paruh Waktu, Apakah Ini Pertanda? Siapkan Diri ikut Seleksi CPNS
jpnn.com - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (15/11) tentang ratusan pemda mulai dikumpulkan untuk bahas PPPK PW, apakah ada pertanda Prabowo pilih Sugiono? Hingga PPPK usia 35 tahun bisa ikut seleksi CPNS. Simak selengkapnya!
1. Ratusan Pemda Mulai Dikumpulkan Bahas PPPK Paruh Waktu, Dirjen Nunuk: Saya Buka
Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) bergerak cepat mengeksekusi kebijakan pemerintah dalam alih status PPPK paruh waktu.
Tercatat sebanyak 158 pemda dari region Makassar yang diundang Ditjen GTK Kemendikdasmen.
Selengkapnya di Bawah:
Ratusan Pemda Mulai Dikumpulkan Bahas PPPK Paruh Waktu, Dirjen Nunuk: Saya Buka
2. Apakah Ini Pertanda Prabowo Memilih Sugiono Jadi Wapres?
Wakil Presiden atau wapres baru masih misterius.
5 berita terpopuler sepanjang Minggu (15/11) tentang ratusan pemda mulai dikumpulkan untuk bahas PPPK PW, usia 35 tahun bisa ikut seleksi CPNS.
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