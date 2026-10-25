5 Berita Terpopuler: Ratusan Ribu PNS, PPPK, Babinsa, Bhabinkamtibmas Tanpa Bayaran, Setelah Terbit SE dari Pusat

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (24/10) tentang ratusan ribu PNS, PPPK, Babinsa, Bhabinkamtibmas tidak dibayar, setelah terbit SE dari pusat pemda langsung melakukan cek, hingga inilah jabatan yang harus diutamakan. Simak selengkapnya!

1. Inilah Jabatan Tendik PPPK & PPPK Paruh Waktu yang Harus Diutamakan untuk Disetarakan Guru

Forum Tendik Indonesia (FTI) mendesak pemerintah untuk memprioritaskan peningkatan kesejahteraan Tenaga Kependidikan (Tendik) PPPK dan PPPK paruh waktu agar setara dengan guru demi menjaga keadilan di ekosistem pendidikan.

Ketua Umum Forum Tendik Indonesia (FTI) Herlambang Susanto menegaskan posisi guru dan tenaga kependidikan (tendik) merupakan dua elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam dunia pendidikan.

Menurutnya, regulasi dan kebijakan kesejahteraan ke depan harus berjalan beriringan tanpa ada pihak yang ditinggalkan.

Selengkapnya di Bawah:

Inilah Jabatan Tendik PPPK & PPPK Paruh Waktu yang Harus Diutamakan untuk Disetarakan Guru

2. Ratusan Ribu PNS, PPPK, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Umum, Semuanya Tanpa Bayaran