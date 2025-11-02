menu
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 5 Berita Terpopuler: Ribuan Orang Dilantik, Regulasi Peralihan PPPK Paruh Waktu ke Full Time Disiapkan, Oalah

5 Berita Terpopuler: Ribuan Orang Dilantik, Regulasi Peralihan PPPK Paruh Waktu ke Full Time Disiapkan, Oalah

5 Berita Terpopuler: Ribuan Orang Dilantik, Regulasi Peralihan PPPK Paruh Waktu ke Full Time Disiapkan, Oalah
Ketum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika bersama perwakilan Aliansi Honorer Bangkalan saat menyampaikan aspirasi kepada Bupati Lukman Halim (baju abu-abu). Foto dok. Aliansi R2 R3 for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (11/1) tentang ribuan orang dilantik PPPK, regulasi peralihan PPPK waktu ke full time, hingga oalah ini penyebab Semarang banjir. Simak selengkapnya.

1. Regulasi Peralihan PPPK Paruh Waktu ke Full Time Disiapkan, Honorer Bodong Lewat

Regulasi peralihan PPPK paruh waktu ke full time mulai disiapkan pemerintah daerah (pemda). 

Bersamaan dengan itu, verifikasi dan validasi data dibuat berlapis agar honorer bodong tidak bisa lolos. 

Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika mengungkapkan, PPPK paruh waktu akan menjadi bom waktu jika tidak disiapkan proses transisi mekanisme dari paruh waktu ke penuh waktu  

2. Ribuan PPPK dan Paruh Waktu Dilantik Bareng, Durasi Kontrak Sama, Oh

