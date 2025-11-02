5 Berita Terpopuler: Ribuan Orang Dilantik, Regulasi Peralihan PPPK Paruh Waktu ke Full Time Disiapkan, Oalah
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (11/1) tentang ribuan orang dilantik PPPK, regulasi peralihan PPPK waktu ke full time, hingga oalah ini penyebab Semarang banjir. Simak selengkapnya.
1. Regulasi Peralihan PPPK Paruh Waktu ke Full Time Disiapkan, Honorer Bodong Lewat
Regulasi peralihan PPPK paruh waktu ke full time mulai disiapkan pemerintah daerah (pemda).
Bersamaan dengan itu, verifikasi dan validasi data dibuat berlapis agar honorer bodong tidak bisa lolos.
Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika mengungkapkan, PPPK paruh waktu akan menjadi bom waktu jika tidak disiapkan proses transisi mekanisme dari paruh waktu ke penuh waktu
2. Ribuan PPPK dan Paruh Waktu Dilantik Bareng, Durasi Kontrak Sama, Oh
