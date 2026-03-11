jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (10/3) tentang alhamdulillah ribuan PPPK paruh waktu masuk daftar, besaran THR PPPK paruh waktu sudah dipatok, hingga ada gaji PPPK paruh waktu yang cuma Rp 300 ribu per bulan. Simak selengkapnya!

1. Alhamdulillah, Ribuan PPPK Paruh Waktu Masuk Daftar

Sebagaimana ASN lainnya, ribuan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, juga bakal menikmati uang Tunjangan Hari Raya atau THR 2026.

Pemkab Tangerang akan segera mencairkan anggaran sebesar Rp141,61 miliar untuk pembayaran THR Lebaran 2026 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemda setempat.

Adapun jumlah penerima THR 2026 di Pemkab Tangerang sebanyak 26.042 orang yang terdiri dari pejabat daerah dua orang, pimpinan dan anggota DPRD 55 orang, PNS 9.111 orang, PPPK 6.372 orang, PPPK Paruh Waktu (P3K PW) 8.247 orang, serta tenaga swakelola 2.225 orang.

Baca Selengkapnya di Bawah:

Alhamdulillah, Ribuan PPPK Paruh Waktu Masuk Daftar

2. Besaran THR PPPK Paruh Waktu Mengacu SPMT, 3 Hari Lagi Cair