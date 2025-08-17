5 Berita Terpopuler: Ribuan R3 Siap Gelar, BKN Turun Tangan, Ekowi Minta Pemda Jangan Tarik Ulur Usulan PPPK

jpnn.com - JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (16/8) tentang ribuan R3 siap menggelar aksi karena kuota PPPK paruh waktu, BKN turun tangan soal percepatan pengembangan ASN, hingga Ekowi minta pemda jangan tarik ulur soal usulan PPPK. Simak selengkapnya!

1. Hanya Sebegini Kuota PPPK Paruh Waktu yang Diusulkan Pemda, Ribuan R3 Siapkan Aksi

Kuota PPPK paruh waktu yang diusulkan pemda tidak 100 persen. Masih banyak honorer khususnya R3 yang tidak diusulkan pemda ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dengan alasan sumber gajinya dari APBN.

Menurut Ketum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika, jumlah honorer yang diusulkan Pemprov Jawa Timur untuk ditetapkan menjadi PPPK paruh waktu hanya 23.875.

"Data sudah bergerak untuk diproses pengajuan ke pusat. Sementara ini guru yang sudah selesai dikirim ke KemenPAN-RB, karena pengajuannya by name by address," terang Faisol kepada JPNN, Sabtu (16/8).

2. BKN Dorong Percepatan Pengembangan Karier & Perlindungan ASN, Top!