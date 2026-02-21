menu
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 5 Berita Terpopuler: Riset Labsosio UI Mengungkap Dampak MBG, Gugatan Sudah Diajukan ke MK, Ada Bocoran Apa dari Purbaya?

5 Berita Terpopuler: Riset Labsosio UI Mengungkap Dampak MBG, Gugatan Sudah Diajukan ke MK, Ada Bocoran Apa dari Purbaya?

5 Berita Terpopuler: Riset Labsosio UI Mengungkap Dampak MBG, Gugatan Sudah Diajukan ke MK, Ada Bocoran Apa dari Purbaya?
Ilustrasi: Pelajar SD mendapatkan paket Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (20/2) tentang riset Labsio UI mengungkapkan dampak MBG bagi sosial, gugatan program MBG sudah masuk ke MK, hingga ada bocoran dari Purbaya soal THR ASN. Simak selengkapnya!

1. Program MBG Digugat ke MK, Jawaban Mendikdasmen Telak

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digugat guru honorer ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

Mereka menilai gara-gara MBG, gaji PPPK paruh waktu di bawah honorer karena terjadi pemotongan anggaran pendidikan.

Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mu’ti, program MBG tidak mengurangi anggaran pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Program MBG Digugat ke MK, Jawaban Mendikdasmen Telak

2. Menkeu Purbaya Bocorkan Jadwal Pencairan THR ASN

5 berita terpopuler sepanjang Jumat (20/2) tentang riset Labsio UI mengungkapkan dampak MBG bagi sosial, gugata program MBG sudah masuk ke MK

