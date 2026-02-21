jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (20/2) tentang riset Labsio UI mengungkapkan dampak MBG bagi sosial, gugatan program MBG sudah masuk ke MK, hingga ada bocoran dari Purbaya soal THR ASN. Simak selengkapnya!

1. Program MBG Digugat ke MK, Jawaban Mendikdasmen Telak

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digugat guru honorer ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Mereka menilai gara-gara MBG, gaji PPPK paruh waktu di bawah honorer karena terjadi pemotongan anggaran pendidikan.

Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mu’ti, program MBG tidak mengurangi anggaran pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Baca Selengkapnya di Bawah:

Program MBG Digugat ke MK, Jawaban Mendikdasmen Telak

2. Menkeu Purbaya Bocorkan Jadwal Pencairan THR ASN