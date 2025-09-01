jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (31/8) tentang rumah Eko Patrio dijarah hingga kosong, rumah Sri Mulyani paling mengerikan, hingga usia penjarah masih muda. Simak selengkapnya!

1. Rumah Eko Patrio Dijarah Massa hingga Kosong, Warga: Pak Dewan yang Baik, Terima Kasih ya

Bukan hanya rumah Ahmad Sahroni dan Uya Kuya yang menjadi sasaran amuk massa.

Massa juga menyasar rumah Eko Patrio di Jalan Karang Asem 1, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Rumah Eko Patrio dijarah massa pada Sabtu (30/8) malam.

2. Ratusan Penjarah Rumah Sri Mulyani Berusia Muda, Bawa Drone

Rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jalan Mandar, Bintaro Sektor 3A, Tangerang Selatan menjadi sasaran penjarah pada Minggu (31/8) dini hari.