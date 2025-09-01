menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 5 Berita Terpopuler: Rumah Eko Patrio Dijarah hingga Kosong, Paling Mengerikan di Hunian Sri Mulyani, Penjarah Berusia Muda

5 Berita Terpopuler: Rumah Eko Patrio Dijarah hingga Kosong, Paling Mengerikan di Hunian Sri Mulyani, Penjarah Berusia Muda

5 Berita Terpopuler: Rumah Eko Patrio Dijarah hingga Kosong, Paling Mengerikan di Hunian Sri Mulyani, Penjarah Berusia Muda
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Rumah anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio di Jalan Karang Asem 1, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, dijarah massa pada Sabtu (30/8/2025) malam. Foto: ANTARA/M Riezko Bima Elko Prasetyo

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (31/8) tentang rumah Eko Patrio dijarah hingga kosong, rumah Sri Mulyani paling mengerikan, hingga usia penjarah masih muda. Simak selengkapnya!

1. Rumah Eko Patrio Dijarah Massa hingga Kosong, Warga: Pak Dewan yang Baik, Terima Kasih ya

Bukan hanya rumah Ahmad Sahroni dan Uya Kuya yang menjadi sasaran amuk massa.

Baca Juga:

Massa juga menyasar rumah Eko Patrio di Jalan Karang Asem 1, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Rumah Eko Patrio dijarah massa pada Sabtu (30/8) malam.

Selengkapnya di Bawah:

Rumah Eko Patrio Dijarah Massa hingga Kosong, Warga: Pak Dewan yang Baik, Terima Kasih ya

Baca Juga:

2. Ratusan Penjarah Rumah Sri Mulyani Berusia Muda, Bawa Drone

Rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jalan Mandar, Bintaro Sektor 3A, Tangerang Selatan menjadi sasaran penjarah pada Minggu (31/8) dini hari.

5 berita terpopuler sepanjang Minggu (31/8) tentang rumah Eko Patrio dijarah hingga kosong, rumah Sri Mulyani paling mengerikan, hingga usia penjarah masih muda

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI