5 Berita Terpopuler: Saat Petugas MBG Diangkat PPPK, Honorer Tersisa Jadi Urusan Pemda, Fase Berat jika Tak Serius
Wakil Kepala BKN Suharmen menjelaskan mengenai masalah honorer yang tidak terakomodasi dalam PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Mesya/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (26/1) tentang saat petugas MBG jadi PPPK, honorer yang tersisa jadi urusan pemda, hingga fase berat jika tak serius mengurus jumlah ASN. Simak selengkapnya! 

1. Honorer Tersisa Urusan Pemda, Kalau Pengin jadi ASN Ikut Seleksi Saja

Masalah honorer sudah selesai pada 2025, ditandai dengan pengangkatan mereka menjadi PPPK Paruh Waktu sebagaimana diatur di KepmenPAN-RB 16 Tahun 2025. Karena itu, masalah honorer tidak perlu dibahas secara khusus dalam forum rapat kerja pemerintah bersama DPR RI di Senayan. 

Baca Juga:

Jika masih ada honorer tersisa yang tidak terakomodasi dalam pengangkatan PPPK Paruh Waktu, hal itu menjadi urusan masing-masing pemda.

Baca Selengkapnya, di Bawah:

Honorer Tersisa Urusan Pemda, Kalau Pengin jadi ASN Ikut Seleksi Saja

2. Saat Petugas MBG Diangkat PPPK, ASN Malah Diputus Kontrak, AP3KI Beri Solusi

Saat 32 ribu petugas MBG atau Makan Bergizi Gratis diangkat menjadi PPPK,  belasan ASN malah diputus kontrak. 

5 berita terpopuler sepanjang Senin (26/1) tentang saat petugas MBG jadi PPPK, honorer yang tersisa jadi urusan pemda, hingga fase berat jika tak serius

