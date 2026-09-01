5 Berita Terpopuler: Sanksi Potong Gaji Dimulai, 35 Ribu PPPK & PPPK Paruh Waktu Bakal Berkumpul di Istana Negara
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (31/8) tentang sanksi potong gaji PPPK dan P3K paruh waktu dimulai, 35 ribu PPPK dan P3K paruh waktu bakal demo ke Istana Negara, hingga Muktamar ke-35 NU telah disiapkan. Simak selengkapnya!
1. 7 September, 35 Ribu PPPK & PPPK Paruh Waktu Kumpul di Istana Bawa 4 Tuntutan
Sekitar 35 ribu PPPK dan PPPK paruh waktu akan mengikuti aksi 7 September 2026. Aksi dengan titik kumpul massa di Istana Negara dipimpin Ketua Umum Aliansi Merah Putih (AMP) Fadlun Abdillah ini membawa empat tuntutan massa.
Menurut Fadlun, empat tuntutan massa ini merupakan kesepakatan 16 organisasi PPPK dan PPPK paruh waktu. Adapun empat tuntutan tersebut sebagai berikut:
Selengkapnya di Bawah:
7 September, 35 Ribu PPPK & PPPK Paruh Waktu Kumpul di Istana Bawa 4 Tuntutan
2. Regulasi Pengadaan PNS Dosen Terbit, Begini Reaksi PPPK Penyuluh Pertanian
Gonjang-ganjing pengangkatan PNS dari guru dan dosen menimbulkan tanda tanya di kalangan ASN PPPK Penyuluh Pertanian.
5 berita terpopuler sepanjang Senin (31/8) tentang sanksi potong gaji dimulai, 35 ribu PPPK dan P3K paruh waktu bakal demo ke Istana Negara
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ratusan CPNS Menerima SK Pengangkatan, PPPK Sudah Prajabatan
- Bukan Otomatis, PPPK Penuh Waktu Diminta Bersiap-siap
- 3 Poin Penjelasan Pemerintah soal Alih Status Guru PPPK & P3K Paruh Waktu, Penting!
- Ucap Selamat untuk Gus Kikin, Partai Ummat Berharap PBNU Galang Persatuan Indonesia
- Regulasi Pengadaan PNS Dosen Terbit, Begini Reaksi PPPK Penyuluh Pertanian
- Catatan Pemungkas Dari Muktamar Ke-35 NU