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5 Berita Terpopuler: Sanksi Potong Gaji Dimulai, 35 Ribu PPPK & PPPK Paruh Waktu Bakal Berkumpul di Istana Negara

5 Berita Terpopuler: Sanksi Potong Gaji Dimulai, 35 Ribu PPPK & PPPK Paruh Waktu Bakal Berkumpul di Istana Negara
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Ketum Aliansi Merah Putih Fadlun Abdillah bersama pimpinan organisasi PPPK dan PPPK paruh waktu mengajak massanya ikut aksi 7 September 2026. Foto: Dokumentasi AMP for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (31/8) tentang sanksi potong gaji PPPK dan P3K paruh waktu dimulai, 35 ribu PPPK dan P3K paruh waktu bakal demo ke Istana Negara, hingga Muktamar ke-35 NU telah disiapkan. Simak selengkapnya!

1. 7 September, 35 Ribu PPPK & PPPK Paruh Waktu Kumpul di Istana Bawa 4 Tuntutan

Sekitar 35 ribu PPPK dan PPPK paruh waktu akan mengikuti aksi 7 September 2026. Aksi dengan titik kumpul massa di Istana Negara dipimpin Ketua Umum Aliansi Merah Putih (AMP) Fadlun Abdillah ini membawa empat tuntutan massa. 

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Menurut Fadlun, empat tuntutan massa ini merupakan kesepakatan 16 organisasi PPPK dan PPPK paruh waktu. Adapun empat tuntutan tersebut sebagai berikut:

Selengkapnya di Bawah:

7 September, 35 Ribu PPPK & PPPK Paruh Waktu Kumpul di Istana Bawa 4 Tuntutan

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2. Regulasi Pengadaan PNS Dosen Terbit, Begini Reaksi PPPK Penyuluh Pertanian

Gonjang-ganjing pengangkatan PNS dari guru dan dosen menimbulkan tanda tanya di kalangan ASN PPPK Penyuluh Pertanian. 

5 berita terpopuler sepanjang Senin (31/8) tentang sanksi potong gaji dimulai, 35 ribu PPPK dan P3K paruh waktu bakal demo ke Istana Negara

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