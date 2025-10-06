menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 5 Berita Terpopuler: Satpol PP Seharusnya jadi PNS Bukan PPPK, Istana Buka Suara, Begini Alasannya

5 Berita Terpopuler: Satpol PP Seharusnya jadi PNS Bukan PPPK, Istana Buka Suara, Begini Alasannya

5 Berita Terpopuler: Satpol PP Seharusnya jadi PNS Bukan PPPK, Istana Buka Suara, Begini Alasannya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua Umum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara, Fadlun Abdilah. Foto dok. FA for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (6/10) tentang Satpol PP seharusnya jadi PNS bukan PPPK, istana buka suara soal pertemuan Prabowo dan Jokowi, hingga begini alasan kuasa hukum Sirhan yang akan melaporkan Taqy Malik. Simak selengkapnya!

1. Satpol PP Bukan Petugas Biasa, Seharusnya Diangkat PNS Bukan PPPK

Satpol PP bukan petugas biasa, seharusnya diangkat PNS dan bukan PPPK

Baca Juga:

Hal itu diungkapkan Ketua Umum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara, Fadlun Abdilah kepada JPNN, Minggu (5/10). 

Menurut dia, pengangkatan Satpol PP menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebenarnya sudah bertentangan dengan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Baca Selengkapnya, di Bawah:

Baca Juga:

Satpol PP Bukan Petugas Biasa, Seharusnya Diangkat PNS Bukan PPPK

2. Mensesneg Ungkap Isi Pertemuan Prabowo dan Jokowi di Kertanegara

5 erita terpopuler sepanjang Minggu (6/10) tentang Satpol PP seharusnya jadi PNS bukan PPPK, istana buka suara soal pertemuan Prabowo dan Jokowi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI