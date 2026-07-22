5 Berita Terpopuler: SE Pemberhentian ASN Bikin Panik,  PPPK & P3K PW Bertemu Dirjen GTK Nunuk, Gelar Aksi Damai

jpnn.com - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (21/7) tentang SE Pemberhentian ASN terbit, PPPK & P3K PW bertemu Dirjen Nunuk, hingga P3K kesehatan gelar aksi damai. Simak selengkapnya!

1. PPPK Paruh Waktu Sektor Kesehatan Gelar Aksi Damai Untuk Perjuangkan Hak

Asosiasi Pekerja Kesehatan Seluruh Indonesia (APKSI) bersama PPPK Paruh Waktu sektor kesehatan menggelar aksi damai di depan Balai Kota Provinsi DKI Jakarta pada Selasa, 21 Juli 2026.

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi secara konstitusional untuk mendorong adanya kepastian terhadap pemenuhan hak-hak PPPK Paruh Waktu sektor kesehatan, khususnya terkait gaji ke-13 yang hingga kini belum diterima.

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PPPK Paruh Waktu Sektor Kesehatan Gelar Aksi Damai Untuk Perjuangkan Hak

2. Terbit SE Pemberhentian ASN, Para PPPK dan P3K PW Jangan Panik, ya

Para PPPK dan PPPK Paruh Waktu (P3K PW) di lingkungan Pemprov Jateng tidak perlu panik menyikapi terbitnya Surat Edaran (SE) Nomor 800.1.6/558/2026 tentang Petunjuk Teknis Pengusulan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Periode Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2027 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.