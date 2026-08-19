5 Berita Terpopuler: Sebelum Demo Ada Kabar Terbaru, Bicara Nasib Guru, PPPK Tetap Bekerja dan Gajinya Aman
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (18/8) tentang sebelum demo ada kabar terbaru soal PPPK, mahasiswa bicara soal nasib guru, hingga PPPK akan tetap bekerja hingga Desember dan gajinya aman. Simak selengkapnya!
1. Sebelum PPPK Demo, MenPANRB dan Menkeu Umumkan Kebijakan Terbaru
Sebelum PPPK dan PPPK paruh waktu melakukan demo besar-besaran pada September mendatang, DPR RI dan pemerintah mengumumkan kebijakan terbarunya.
Waki Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, DPR dan pemerintah sudah beberapa kali mengadakan rapat koordinasi mengenai masalah PPPK, termasuk soal keinginan menjadi PNS di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Selengkapnya di Bawah:
Sebelum PPPK Demo, MenPANRB dan Menkeu Umumkan Kebijakan Terbaru
2. Wamenlu Anis Matta: Dukung Bisnis GMA-PRO Berbasis Bahan Lokal, Lebih Tahan Goncangan Geopolitik Global
Pemerintah mendukung penuh model bisnis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang lebih mengandalkan bahan baku dalam negeri dan pengolahan lokal.
5 berita terpopuler sepanjang Selasa (18/8) tentang sebelum demo ada kabar terbaru soal PPPK, mahasiswa bicara soal nasib guru
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kabar Gembira, PNS, PPPK, P3K Paruh Waktu, Aman Semua
- Pemda Lega, Kucuran TKD Bukan Hanya untuk Gaji PPPK
- Menkeu Purbaya Sudah Menghitung Anggaran Gaji Guru PPPK jadi ASN Pusat, Kuat!
- Apakah Guru PPPK jadi PNS 2027 melalui Seleksi? Berikut Penjelasannya
- Mensesneg: Guru PPPK Paruh Waktu jadi P3K Penuh, Berstatus ASN Pusat
- Kuatkan Persatuan Bangsa, Masyarakat Diajak Tolak Segala Bentuk Provokasi-Adu Domba