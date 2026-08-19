5 Berita Terpopuler: Sebelum Demo Ada Kabar Terbaru, Bicara Nasib Guru, PPPK Tetap Bekerja dan Gajinya Aman

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (18/8) tentang sebelum demo ada kabar terbaru soal PPPK, mahasiswa bicara soal nasib guru, hingga PPPK akan tetap bekerja hingga Desember dan gajinya aman. Simak selengkapnya!

1. Sebelum PPPK Demo, MenPANRB dan Menkeu Umumkan Kebijakan Terbaru

Sebelum PPPK dan PPPK paruh waktu melakukan demo besar-besaran pada September mendatang, DPR RI dan pemerintah mengumumkan kebijakan terbarunya.

Waki Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, DPR dan pemerintah sudah beberapa kali mengadakan rapat koordinasi mengenai masalah PPPK, termasuk soal keinginan menjadi PNS di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

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Sebelum PPPK Demo, MenPANRB dan Menkeu Umumkan Kebijakan Terbaru

2. Wamenlu Anis Matta: Dukung Bisnis GMA-PRO Berbasis Bahan Lokal, Lebih Tahan Goncangan Geopolitik Global

Pemerintah mendukung penuh model bisnis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang lebih mengandalkan bahan baku dalam negeri dan pengolahan lokal.