5 Berita Terpopuler: Sebuah Pengakuan Terungkap, tetapi Bikin Cemas, Sebelum Kontrak Berakhir PPPK Tingkatkan Kompetensi

Masa kontrak kerja PPPK Paruh Waktu ditetapkan 1 tahun. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (7/11) tentang sebuah pengakuan dari Bupati Siak terungkap, nasib PPPK bikin cemas, hingga sebelum kontrak berakhir PPPK wajib tingkatkan kompetensi. Simak selengkapnya! 

1. Bagaimana Nasib PPPK Paruh Waktu Setelah 1 Tahun Bekerja? Bikin Cemas

Aliansi Gabungan R2 R3 Indonesia mencemaskan masalah durasi kontrak kerja PPPK Paruh Waktu. 

Diketahui, regulasi mengatur bahwa masa perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu ditetapkan setiap 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi PPPK penuh waktu. 

Ketentuan tersebut tercantum pada Diktum ke-13 KepmenPANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu.

2. Pengakuan Bupati Siak Sesaat Sebelum Gubernur Riau Abdul Wahid Kena OTT KPK

