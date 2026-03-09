5 Berita Terpopuler: Sekjen Kemendikdasmen Angkat Bicara, THR PPPK Paruh Waktu Sudah Diketuk, Langsung Banjir
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (8/3) tentang Sekjen Kemendikdasmen soal status PPPK, THR PPPK paruh waktu sudah diketuk, hingga hujan ekstrem melanda Jakarta bikin banjir. Simak selengkapnya!
1. Sudah Diketuk Palu, THR PPPK Paruh Waktu Rp 1 Juta
Kabar gembira untuk para PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Pemprov Jambi membuat kebijakan untuk memberi tunjangan hari raya (THR) bagi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di daerah itu.
"Kami sudah menyetujui pemberian THR untuk PPPK paruh waktu, pembayaran harus sebelum lebaran," kata Gubernur Jambi Al Haris di Kerinci, Sabtu (7/3).
2. Pengakuan PPPK Paruh Waktu Setelah Dipastikan Mendapat THR 2026
Para PPPK Paruh Waktu (P3K PW) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dipastikan akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR).
5 berita terpopuler sepanjang Minggu (8/3) tentang Sekjen Kemendikdasmen soal status PPPK, THR PPPK paruh waktu sudah diketuk, hingga hujan ekstrem melanda
