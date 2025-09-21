5 Berita Terpopuler: Sekjen PBNU Dianggap Abai, Prof Zainal Abidin Datangi Bareskrim, Ada Kesepakatan Apa?

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (20/9) tentang rKetua PWNU Riau yang 'dikarteker' pada 2024 Tengku Rusli Ahmad meminta PBNU tidak mengabaikan kondisi struktur NU, Prof. Zainal Abidin Datangi Bareskrim, hingga kesepakatan SPBU swasta dan pemerintah menyorot perhatian publik. Simak selengkapnya!

1. Rusli Ahmad: Gus Ipul Mengabaikan Tugas Sekjen PBNU

Ketua PWNU Riau yang 'dikarteker' pada 2024 Tengku Rusli Ahmad meminta PBNU tidak mengabaikan kondisi struktur NU di tingkat provinsi (wilayah) dan kabupaten/kota (cabang).

Menurut Rusli, NU di daerah bisa dibilang lumpuh karena mayoritas tidak memiliki legalitas kepengurusan.

"Lebih dari 100 PW dan PC Nahdlatul Ulama di Indonesia, kepengurusannya kedaluwarsa dan belum definitif, karena tidak segera ditetapkan oleh PBNU," ujar Rusli yang memimpin PWNU Riau dua periode 2018-2026 itu.

Baca Selengkapnya di Bawah:

Rusli Ahmad: Gus Ipul Mengabaikan Tugas Sekjen PBNU

2. Pidato Lengkap Sultan Saat Peresmian Tugu Keadilan Ekologis dan Deklarasi Hari Keadilan Ekologis di Sumba