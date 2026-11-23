jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (22/11) tentang semua masalah beres di tangan Dasco, Yenny Wahid menilai Dasco layak jadi Wapres RI, hingga ISKA sebut jabatan harus diisi sesuai konstitusi. Simak selengkapnya!

1. Semua Masalah Beres di Tangan Dingin Dasco, Termasuk soal PPPK

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memiliki modal penting sebagai wakil presiden (wapres), yakni berupa kemampuan mengatasi krisis, loyalitas tinggi, kedekatan personal, serta kemampuan memahami kebutuhan politik Presiden Prabowo Subianto.

Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (21/11). Pangi menyoroti kemampuan Dasco dalam menangani berbagai persoalan politik dan kebijakan publik.

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Semua Masalah Beres di Tangan Dingin Dasco, Termasuk soal PPPK

2. Heboh! Belasan Pria Berpakaian Loreng Giring Badak Jawa ke Atas Truk

Pengamat militer dan intelijen Connie Rahakundini Bakrie membagikan tiga foto beberapa pria berpakaian loreng membawa tongkat yang terlihat bersama puluhan badak bercula satu di Instagram akunnya, Minggu (22/11).