5 Berita Terpopuler: Serangan Militer AS ke Venezuela Mencederai Hukum, Aturan Baru Harus Berlaku, Simak!

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (4/1) tentang serangan militer AS ke Venezuela mencederai hukum internasional, KUHAP dan KUHP harus segera dberlalukan, hingga simak cara mencegah Super Flue. Simak selengkapnya!

1. Presiden JDF Asia Pasifik: Serangan Militer AS ke Venezuela Mencederai Hukum Internasional

Presiden Justice and Democracy Forum (JDF) Asia Pasifik Dr. Jazuli Juwaini mengecam keras serangan militer Amerika Serikat terhadap Venezuela.

Dia menilai serangan AS terhadap Venezuela itu sebagai tindakan sepihak dan mencederai prinsip-prinsip dasar hukum internasional.

Menurut Dr. Jazuli, tindakan tersebut tidak hanya melanggar kedaulatan negara, tetapi juga mengabaikan mekanisme hukum dan diplomasi internasional, yang selama ini menjadi fondasi terciptanya perdamaian dan ketertiban dunia.

2. Direvisi, Kepgub UMSK Jabar 2026 Berlaku untuk 17 Daerah, Ini Perinciannya