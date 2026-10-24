5 Berita Terpopuler: Setelah Terbit SE dari Pusat, Pengabdian PPPK Puluhan Tahun Tanpa Pensiun, Ini juga soal Gaji?
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (23/10) tentang setelah terbit SE dari pusat, pemda melakukan verifikasi, pengabdian PPPK puluhan tahun tanpa pensiun, hingga pemda memberikan imbauan PPPK, ada soal gaji. Simak selengkapnya!
1. PPPK Tanpa Pensiun, Keluarga yang Ditinggal Sengsara, Pengabdian Puluhan Tahun Sia-Sia
Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tanpa pensiun. Ketika PPPK meninggal dunia, keluarganya pun hidup sengsara.
Pengabdian puluhan tahun pun sia-sia, karena tidak ada penghargaan dari pemerintah. Ketua Umum Forum Komunikasi ASN PPPK (FOKAP) Heti Kustrianingsih mengungkapkan alasan mengapa PPPK sangat getol minta diangkat menjadi PNS. Awal-awal diangkat menjadi PPPK semuanya gembira.
Selengkapnya di Bawah:
PPPK Tanpa Pensiun, Keluarga yang Ditinggal Sengsara, Pengabdian Puluhan Tahun Sia-Sia
2. Kasasi MA Ditolak, Perusahaan Ini Wajib Penuhi Hak Mantan Karyawan
Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi PT Grita Artha Kreamindo dalam perkara perselisihan hubungan industrial dengan mantan karyawannya, Rahman Sugandi.
5 berita terpopuler sepanjang Jumat (23/10) tentang setelah terbit SE dari pusat, pemda melakukan verifikasi, pengabdian PPPK puluhan tahun tanpa pensiun
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