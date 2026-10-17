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5 Berita Terpopuler: Sikap PGRI Tegas, Gaji PNS dan PPPK Jangan Lewat Kopdes, Prabowo Digugat

5 Berita Terpopuler: Sikap PGRI Tegas, Gaji PNS dan PPPK Jangan Lewat Kopdes, Prabowo Digugat
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Presiden Prabowo Subianto. Foto: Bay Ismoyo/AFP

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (16/10) tentang PGRI ungkap sikap terkait isu gaji guru, gaji PNS dan PPPK yang berstatus pegawai pemda jangan lewat Kopdes, hingga Prabowo digugat karena karhutla. Simak selengkapnya!

1. Sikap PGRI terhadap Rencana Penyaluran Gaji PNS lewat Koperasi, Ada Usulan Menarik

Sikap Pengurus Guru Republik Indonesia (PGRI) terhadap rencana penyaluran gaji PNS lewat koperasi. 

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Ketua PB PGRI Dudung Abdul Qodir mengatakan saat ini mekanisme pembayaran gaji guru dan tenaga kependidikan (tendik) PNS melalui bank daerah berjalan baik. Pembayaran gaji dilakukan tepat waktu dan tidak tersendat. 

Jika mekanisme itu akan diubah, PB PGRI menilai perlu ada kajian mendalam. Sebab, gaji itu hak para guru dan tendik PNS.

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Selengkapnya di Bawah:

Sikap PGRI terhadap Rencana Penyaluran Gaji PNS lewat Koperasi, Ada Usulan Menarik

5 berita terpopuler sepanjang Jumat (16/10) tentang PGRI ungkap sikap terkait isu gaji guru, gaji PNS dan PPPK yang berstatus pegawai pemda jangan lewat Kopdes,

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