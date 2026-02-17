5 Berita Terpopuler: Sinyal dari BKN soal Alih Status PNS Bikin Kecewa, Peringatan Muncul, Guru PPPK Ini Sudah Siap
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (16/2) tentang sinyal dari BKN soal alih status menjadi PNS bikin kecewa, peringatan muncul dari BMKG, hingga guru PPPK ini mengaku siap maju jadi gubernur. Simak selengkapnya!
1. Sinyal dari BKN soal Tuntutan Guru PPPK Alih Status menjadi PNS, Jangan Kecewa ya
Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan tanggapan mengenai tuntutan para guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk alih status menjadi PNS.
Diketahui, tuntutan alih status kencang disuarakan kalangan guru PPPK, lantaran pemerintah berencana mengalihkan dosen PPPK menjadi PNS.
Jika dosen PPPK bisa alih status menjadi PNS, mengapa guru PPPK tidak? Toh, dosen dan guru dinaungi undang-undang yang sama, yakni UU Nomor 14 Tahun 2005? Begitu alasan para guru PPPK menyuarakan aspirasinya.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Sinyal dari BKN soal Tuntutan Guru PPPK Alih Status menjadi PNS, Jangan Kecewa ya
2. Guru PPPK Ini Maju Jadi Cabup Karanganyar, Dapat Ilham di Gua Syekh Maulana Maghribi?
5 berita terpopuler sepanjang Senin (16/2) tentang sinyal dari BKN soal alih status menjadi PNS bikin kecewa, peringatan muncul dari BMKG
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ramalan Cuaca saat Imlek 2026, Hujan Lebat Mengguyur Jakarta & Kota Besar Lainnya
- DPR Mendesak Pemerintah Segera Terbitkan Regulasi PPPK, Apa Lagi nih?
- Ribuan PPPK Paruh Waktu 2 Bulan Belum Gajian, Sudah Ada Kabar Baik
- Hujan Ringan Diperkirakan Guyur Jakarta dari Selasa Siang Hingga Sore
- Nanik Rohmatun Mengaku Dapat Wahyu & Mahkota Kabupaten Karanganyar, Minta Dukungan PGRI
- Guru PPPK Ini Maju Jadi Cabup Karanganyar, Dapat Ilham di Gua Syekh Maulana Maghribi?