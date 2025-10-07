menu
5 Berita Terpopuler: SK Diserahkan, tetapi Gaji ASN PPPK Masih Rendah, Prof. Zudan Punya Skema Baru

Penghasilan ASN masih rendah, Kepala BKN sekaligus Ketua Dewan Pengurus Korpri Nasional, Prof. Zudan Arif Fakrullah mengusulkan skema baru penggajian, TPP dibayar rutin. Foto Humas BKN

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (6/10) tentang SK PPPK diserahkan pada November 2025, gaji ASN PPPK masih kecil, hingga Prof. Zudan punya skema gaji baru untuk ASN. Simak selengkapnya!

1. SK PPPK Paruh Waktu Diserahkan November 2025, Langsung Disiapkan Peralihan Full Time

SK PPPK paruh waktu diserahkan pada November 2025. Bahkan pemerintah daerah bakal langsung menyiapkan peralihan ke PPPK full time. 

Menurut Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika, memang tidak semua daerah yang langsung menyiapkan peralihan.

Namun, kata dia, paling tidak sudah ada pemda yang punya komitmen kuat meningkatkan status paruh waktu ke PPPK penuh waktu.

SK PPPK Paruh Waktu Diserahkan November 2025, Langsung Disiapkan Peralihan Full Time

2. ASN Termasuk PPPK Terdampak Berkurangnya Transfer ke Daerah

5 berita terpopuler sepanjang Senin (6/10) tentang SK PPPK diserahkan pada November 2025, gaji ASN PPPK masih kecil, hingga Prof. Zudan punya skema gaji baru

