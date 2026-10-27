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5 Berita Terpopuler: Soal Alih Status PPPK Paruh Waktu & PPPK, Mendikdasmen Beri Kabar Baik

5 Berita Terpopuler: Soal Alih Status PPPK Paruh Waktu & PPPK, Mendikdasmen Beri Kabar Baik
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Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti dan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani bersama jajaran Kemendikdasmen dalam taklimat media 2 Tahun Gerak Nyata Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua di Kantor Kemendikdasmen, Senin (26/10/2026). Foto: Mesya/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (26/10) tentang ada info terbaru soal alih status PPPK paruh waktu dan PPPK, Mendikdasmen beri kabar baik TPG sudah cair, hingga  Bea Cukai Purwakarta sita 225 ribu batang rokok ilegal. Simak selengkapnya!

1. Info Terbaru Dirjen Nunuk soal Alih Status PPPK Paruh Waktu & PPPK, Afirmasi Usia?

Info terbaru Dirjen Nunuk soal alih status PPPK paruh waktu dan PPPK

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Ada soal gaji serta afirmasi usia. Menurut Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Prof. Nunuk Suryani, peralihan guru PPPK paruh waktu ke PPPK penuh waktu akan berjalan per 1 Januari 2027. 

Artinya, per 1 Januari 2027 PPPK paruh waktu resmi menjadi PPPK penuh waktu di bawah Kemendikdasmen. Dengan demikian gaji mereka ditanggung melalui APBN di bawah naungan Kemendikdasmen.

Selengkapnya di Bawah:

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Info Terbaru Dirjen Nunuk soal Alih Status PPPK Paruh Waktu & PPPK, Afirmasi Usia?

2. Arman Depari Dukung Strategi Kapolri Suyudi Dalam Memberantas Narkoba

5 berita terpopuler sepanjang Senin (26/10) tentang ada info terbaru soal alih status PPPK paruh waktu dan PPPK, Mendikdasmen beri kabar baik TPG sudah cair

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