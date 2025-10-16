menu
5 Berita Terpopuler: Sudah Masuk BBJ, Gaji PPPK Bikin Senang, Tinggal Nasib Honorer yang Tak Masuk Paruh Waktu

Usulan PPPK paruh waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (15/10) tentang gaji PPPK sudah belanja barang dan jasa (BBJ), gaji PPPK bikin senang, hingga honorer yang tak masuk paruh waktu belum jelas nasibnya. Simak selengkapnya!

1. PPPK Paruh Waktu Dikontrak 1 Tahun, Gajinya Bikin Happy, Jam Kerja di Luar Ekspektasi

PPPK paruh waktu dikontrak satu tahun. Gajinya pun lumayan bikin honorer yang diangkat paruh waktu senang. 

Namun, jam kerjanya di luar ekspektasi. 

Menurut Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika, rata-rata PPPK paruh waktu jam kerjanya sama seperti saat masih menjadi honorer. 

Tidak ada pengurangan jam kerja seperti yang disampaikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

5 berita terpopuler sepanjang Rabu (15/10) tentang gaji PPPK sudah belanja barang dan jasa (BBJ), gaji PPPK bikin senang, hingga honorer

