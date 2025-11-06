menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 5 Berita Terpopuler: Sudah Resmi Ditetapkan, Jalani Dahulu Jadi PPPK Paruh Waktu, Kalau Soal Gaji Jangan Kaget Ya!

5 Berita Terpopuler: Sudah Resmi Ditetapkan, Jalani Dahulu Jadi PPPK Paruh Waktu, Kalau Soal Gaji Jangan Kaget Ya!

5 Berita Terpopuler: Sudah Resmi Ditetapkan, Jalani Dahulu Jadi PPPK Paruh Waktu, Kalau Soal Gaji Jangan Kaget Ya!
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Jalani Dahulu PPPK Paruh Waktu, Jangan Buru-Buru Minta Naik Status Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (5/11) tentang Gubernur Riau sudah ditetapkan jadi tersangka, tolong jalani dulu jadi PPPK paruh waktu, hingga soal gaji PPPK jangan kaget ya! Simak selengkapnya! 

1. Jalani Dahulu PPPK Paruh Waktu, Jangan Buru-Buru Minta Naik Status

Seluruh honorer diimbau untuk tidak buru-buru minta naik status dari PPPK paruh waktu ke full time. 

Baca Juga:

Alangkah bijaknya bila honorer menjalani dahulu bagaimana sistem paruh waktu. 

"Saya tidak melarang kalau banyak yang ingin cepat-cepat jadi PPPK penuh waktu. Namun, jalani dahulu, rasakan bagaimana sistemnya," kata Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) Nur Baitih kepada JPNN, Rabu (5/11). 

Dia menyarankan para honorer yang diangkat menjadi PPPK paruh waktu jangan bikin paradigma yang belum tentu terjadi. 

Baca Juga:

Sebab, dikhawatirkan bisa menimbulkan kesan tidak baik di pemerintah 

Baca Selengkapnya, di Bawah:

5 berita terpopuler sepanjang Rabu (5/11) tentang Gubernur Riau sudah ditetapkan jadi tersangka, tolong jalani dulu jadi PPPK paruh waktu

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI