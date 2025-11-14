5 Berita Terpopuler: Surat KemenPAN-RB Terbit, Ada Kabar Baik Buat Guru Madrasah & Pendidikan Agama, tetapi PPPK Gelisah
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (13/11) tentang surat KemenPAN_RB terbit, guru madrasah dan pendidikan agama bakal terima tunjangan, hingga PPPK gelisah karena terkendala tunjangan. Simak selengkapnya!
1. Survei Litbang Kompas: Kepercayaan Masyarakat Terhadap Polri Mencapai 76,2 Persen
Litbang Kompas merilis hasil survei terbaru soal tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
Riset tentang persepsi masyarakat dan evaluasi kinerja kepopisian itu dilakukan pada Oktober 2025.
Dari hasil survei yang dilansir pada Kamis, 13 November 2025, Polri mendapatkan tingkat kepercayaan masyarakat sebesar 76,2 persen.
Jumlah itu dari kategori survei sangat percaya dan percaya.
Baca Selengkapnya, di Bawah:
Survei Litbang Kompas: Kepercayaan Masyarakat Terhadap Polri Mencapai 76,2 Persen
5 berita terpopuler sepanjang Kamis (13/11) tentang surat KemenPAN_RB terbit, guru madrasah dan pendidikan agama bakal terima tunjangan, hingga PPPK
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 4 Poin Penting Pendapat Prof Yusril Kasus 2 Guru ASN Luwu Utara
- Prof Nunuk Turun Tangan Kasus 2 Guru ASN Dipecat, Fokus ke Nasib Honorer
- Ulasan Yusril Kasus 2 Guru ASN Luwu Utara Mendapat Rehabilitasi dari Presiden Prabowo
- Kemenpan-RB Dorong Polri Wujudkan Integrasi Menuju Mal Pelayanan Publik Digital
- Surat KemenPAN-RB Terbit, Ribuan R3 PU SDA Menangis Darah, Siapkan Aksi
- SPPI Kelompok III Juga Diangkat jadi PPPK, Mendapat Tunjangan Kinerja