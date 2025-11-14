menu
5 Berita Terpopuler: Surat KemenPAN-RB Terbit, Ada Kabar Baik Buat Guru Madrasah & Pendidikan Agama, tetapi PPPK Gelisah

5 Berita Terpopuler: Surat KemenPAN-RB Terbit, Ada Kabar Baik Buat Guru Madrasah & Pendidikan Agama, tetapi PPPK Gelisah
Semua honorer R3 petugas pintu air irigasi PSDA Jatim kaget melihat isi surat balasan KemenPAN-RB, Foto dok. Aliansi R3 PU SDA for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (13/11) tentang surat KemenPAN_RB terbit, guru madrasah dan pendidikan agama bakal terima tunjangan, hingga PPPK gelisah karena terkendala tunjangan. Simak selengkapnya! 

1. Survei Litbang Kompas: Kepercayaan Masyarakat Terhadap Polri Mencapai 76,2 Persen

Litbang Kompas merilis hasil survei terbaru soal tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri

Riset tentang persepsi masyarakat dan evaluasi kinerja kepopisian itu dilakukan pada Oktober 2025. 

Dari hasil survei yang dilansir pada Kamis, 13 November 2025, Polri mendapatkan tingkat kepercayaan masyarakat sebesar 76,2 persen. 

Jumlah itu dari kategori survei sangat percaya dan percaya.

Survei Litbang Kompas: Kepercayaan Masyarakat Terhadap Polri Mencapai 76,2 Persen

5 berita terpopuler sepanjang Kamis (13/11) tentang surat KemenPAN_RB terbit, guru madrasah dan pendidikan agama bakal terima tunjangan, hingga PPPK

