5 Berita Terpopuler: Surat MenPAN-RB Terbit, Usulan PPPK Paruh Waktu Diperpanjang, tetapi Syaratnya Bikin Honorer Melongo
jpnn.com - JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (21/8) tentang surat MenPAN-RB soal usulan PPPK keluar, jadwal pengusulan PPPK paruh waktu sudah terungkap, hingga syarat honorer R2-R3T untuk jadi PPPK bikin melongo. Simak selengkapnya!
1. SE Terbaru MenPANRB: Jadwal Usulan PPPK Paruh Waktu Diperpanjang
SE Terbaru MenPANRB: Jadwal Usulan PPPK Paruh Waktu Diperpanjang
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini menerbitkan surat edaran (SE) tentang Perpanjangan Waktu Pengusulan PPPK Paruh Waktu.
Keputusan Menteri Rini tertuang dalam SE Nomor: B/4014/M.SM.01.00/2025 tertanggal 20 Agustus 2025, ditujukan kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian instansi pusat dan daerah.
“Memberikan perpanjangan tenggat waktu Pengusulan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu yang semula berakhir tanggal 20 Agustus 2025 menjadi tanggal 25 Agustus 2025,” begitu petikan kalimat Menteri Rini dalam SE tersebut.
Baca Selengkapnya di Bawah:
SE Terbaru MenPANRB: Jadwal Usulan PPPK Paruh Waktu Diperpanjang
5 berita terpopuler sepanjang Kamis (21/8) tentang surat MenPAN-RB soal usulan PPPK keluar, tetapi syaratnya bikin honorer melongo
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Jadwal Terbaru Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu, Jutaan Honorer Harus Tahu
- Gubernur Membantah Kabar Gaji Honorer R4 Kurang dari Rp1 Juta
- Sudah Dipastikan Besaran Gaji PPPK Paruh Waktu, juga Menerima THR
- Pramono Anung Melantik 2.703 PPPK Tahap 1, Tekankan Integritas & Etos Kerja
- Syarat Honorer R2, R3, R4, R3T Diangkat PPPK Paruh Waktu Bikin Melongo, Duh
- 1.524 Tenaga Non-ASN Pemprov Kepri Diusulkan Jadi PPPK Paruh Waktu, Didominasi Guru dan Tendik