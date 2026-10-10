jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (9/10) tentang terbit SE Mendagri soal kontrak kerja P3K dan PPPK paruh waktu, hingga 242.482 guru diangkat. Simak selengkapnya!

1. Terbit SE Mendagri Terbaru soal Kontrak Kerja PPPK & PPPK Paruh Waktu, Cermati 5 Poin Utama

Terbit SE Mendagri terbaru soal kontrak kerja PPPK dan PPPK paruh waktu. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 800.1.13.2/8000/SJ tentang Keberlanjutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu yang Masa Perjanjian Kerjanya Berakhir Hingga Bulan Desember Tahun 2026 ini ditandatangani Mendagri Tito Karnavian pada 6 Oktober 2027

SE Mendagri yang ditujukan kepada gubernur, bupati/wali kota di seluruh Indonesia ini diterbitkan sebagai upaya pemerintah menjamin keberlangsungan pelayanan publik di daerah serta memberikan kepastian hukum bagi PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang masa perjanjian kerjanya berakhir Desember tahun 2026.

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Terbit SE Mendagri Terbaru soal Kontrak Kerja PPPK & PPPK Paruh Waktu, Cermati 5 Poin Utama

2. 1 Januari 2027 Sebanyak 242.482 Guru PPPK Paruh Waktu Diangkat ASN Penuh di Bawah Kemendikdasmen

Kabar gembira bagi guru PPPK paruh waktu. Mulai 1 Januari 2027 sebanyak 242.482 guru PPPK paruh waktu diangkat menjadi ASN penuh.