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5 Berita Terpopuler: Terbit SE Terbaru, Pastikan Guru di Dapodik Tidak Dipecat, tetapi Ada Pesan Penting untuk PPPK & PNS

5 Berita Terpopuler: Terbit SE Terbaru, Pastikan Guru di Dapodik Tidak Dipecat, tetapi Ada Pesan Penting untuk PPPK & PNS
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ASN terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (31/10) tentang terbit SE terbaru soal larangan ASN, guru di Dapodik tidak dipecat, hingga pesan kepala BKN para PNS dan PPPK. Simak selengkapnya!

1. Pesan Kepala BKN kepada Para PNS dan PPPK, Tua Muda Silakan Menyimak

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar mempersiapkan masa pensiun sejak dini dengan menjaga stabilitas pendapatan, membangun kesiapan mental, dan mengembangkan kegiatan produktif yang minim risiko finansial.

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Diketahui, ASN terdiri dari PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu, dan PPPK paruh waktu.

Selengkapnya di Bawah:

Pesan Kepala BKN kepada Para PNS dan PPPK, Tua Muda Silakan Menyimak

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2. Mendikdasmen Pastikan Guru di Dapodik Tidak Dipecat, Dirjen Nunuk Sebut Angka

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti memastikan seluruh guru yang masuk data pokok pendidikan (Dapodik) tidak dipecat. 

5 berita terpopuler sepanjang Sabtu (31/10) tentang terbit SE terbaru soal larangan ASN, guru di Dapodik tidak dipecat, hingga pesan kepala BKN para PNS & PPPK

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