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5 Berita Terpopuler: Terobosan Baru BKN, 4 ASN Terbaik dapat Penghargaan, Kerjanya Bukan Cuma Presensi, Pulang & Mengopi

5 Berita Terpopuler: Terobosan Baru BKN, 4 ASN Terbaik dapat Penghargaan, Kerjanya Bukan Cuma Presensi, Pulang & Mengopi
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Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menerbitkan Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2026 tentang pemberian penghargaan dan disiplin bagi PPPK di lingkungan BKN. Ilustrasi Foto: Humas KemenPANRB

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (23/7) tentang terobosan baru BKN soal uji coba domisili, ASN terbaik menerima penghargaan, hingga ASN kerjanya bukan cuma presensi, pulang, dan mengopi. Simak selengkapnya!

1. Terobosan Baru BKN: PNS & PPPK Bekerja Dekat Keluarga dan Domisili

Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrullah resmi meluncurkan program uji coba yang mengutamakan domisili dan keluarga pegawai. 

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Kini ASN baik PNS dan PPPK bisa bekerja lebih dekat dengan rumah dan keluarganya, tanpa mengurangi produktivitas. 

"Tujuannya: hemat biaya, hati senang, kinerja tetap oke. Ini terobosan nyata menuju birokrasi yang fleksibel dan berpihak pada kesejahteraan," kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan, Kamis (23/7/2026).

Baca Selengkapnya di Bawah:

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Terobosan Baru BKN: PNS & PPPK Bekerja Dekat Keluarga dan Domisili

2. Fadlun: ASN Satpol-PP & Damkar Kerjanya Bukan Cuma Presensi, Pulang, Ngopi

5 berita terpopuler sepanjang Kamis (23/7) tentang terobosan baru BKN soal uji coba domisili, ASN terbaik menerima penghargaan

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