5 Berita Terpopuler: Terobosan Baru BKN, 4 ASN Terbaik dapat Penghargaan, Kerjanya Bukan Cuma Presensi, Pulang & Mengopi
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (23/7) tentang terobosan baru BKN soal uji coba domisili, ASN terbaik menerima penghargaan, hingga ASN kerjanya bukan cuma presensi, pulang, dan mengopi. Simak selengkapnya!
1. Terobosan Baru BKN: PNS & PPPK Bekerja Dekat Keluarga dan Domisili
Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrullah resmi meluncurkan program uji coba yang mengutamakan domisili dan keluarga pegawai.
Kini ASN baik PNS dan PPPK bisa bekerja lebih dekat dengan rumah dan keluarganya, tanpa mengurangi produktivitas.
"Tujuannya: hemat biaya, hati senang, kinerja tetap oke. Ini terobosan nyata menuju birokrasi yang fleksibel dan berpihak pada kesejahteraan," kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan, Kamis (23/7/2026).
Baca Selengkapnya di Bawah:
Terobosan Baru BKN: PNS & PPPK Bekerja Dekat Keluarga dan Domisili
2. Fadlun: ASN Satpol-PP & Damkar Kerjanya Bukan Cuma Presensi, Pulang, Ngopi
5 berita terpopuler sepanjang Kamis (23/7) tentang terobosan baru BKN soal uji coba domisili, ASN terbaik menerima penghargaan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Jangan Sampai PPPK Teknis Merasa menjadi ASN Kelas 2, Pemda Sudah Berupaya
- Inilah Kendala Penempatan Guru PNS dan PPPK ke Sekolah Swasta, Oalah
- Info Terbaru soal Alih Status PPPK Paruh Waktu menjadi Pegawai Penuh, Waduh
- Standard Chartered Indonesia Raih 2 Penghargaan di Euromoney Awards for Excellence 2026
- Indonesia Original Brand Award 2026, Apresiasi Merek Lokal yang Makin Kompetitif
- Sharp Indonesia Borong 3 Penghargaan Bergengsi di JBBA dan SBBI 2026