5 Berita Terpopuler: Terungkap Kisah, PPPK Silakan Menyimak Pernyataan Pejabat BKN, Semoga Berkah

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (8/11) tentang terungkap OTT KPK, PPPK silakan menyimak pernyataan pejabat BKN, hingga semoga berkah gedung DPP Partai Rakyat Indonesia. Simak selengkapnya!

1. Silakan Disimak Kalimat Pejabat BKN di Acara Pelantikan PPPK Paruh Waktu

Bupati Garut, Jawa Barat, Abdusy Syakur Amin melantik 6.596 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan kerja pemda setempat. Buoati Garut mengatakan, pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini dalam rangka menuntaskan status pegawai kontrak di lingkungan pemerintahan.

"Pengangkatan PPPK Paruh Waktu merupakan langkah strategis pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menuntaskan permasalahan tenaga non-ASN atau honorer," kata Bupati Garut Abdusy Syakur Amin saat pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan PPPK Paruh Waktu formasi tahun 2025 Pemkab Garut di Alun-alun Garut, Jumat (7/11).

2. Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT KPK, Ini Kasusnya

Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan sejumlah pihak lainnya pada Jumat (7/11/2025).